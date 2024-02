“Violentata dal sacerdote”: perizia psichiatrica sulla ragazza

Firenze, 27 febbraio 2024 – La corte d'appello di Firenze ha disposto una perizia psichiatrica sulla ragazza che denunciò di essere stata violentata da Emanuele Dondoli, ex sacerdote titolare di una parrocchia in Mugello

I giudici hanno accolto la richiesta del difensore, avvocato Francesco Stefani e il prossimo 19 marzo conferiranno l'incarico allo psichiatra Niccolò Trevisan che dovrà accertare se la giovane sia affetta da disturbo da personalità dipendente e sia in grado di testimoniare.

Don Dondoli era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale per aver abusato, tra marzo e giugno 2018, della giovane di 19 anni, affetta da «disturbo dipendente della personalità» aggravato da «una sintomatologia ansiosa e depressiva», come aveva poi accertato una consulenza disposta nel corso delle indagini dalla procura fiorentina.

Nel 2018, secondo quanto ricostruito, la 19enne viveva «un periodo di fragilità ed era convinta di essere posseduta dal demonio»: per questo aveva chiesto aiuto al sacerdote. Il religioso in sagrestia, secondo l'accusa, l'avrebbe «indotta a subire atti sessuali, facendole credere di aver impartito benedizioni risolutive del malessere». Secondo l'accusa, a causa del disturbo di cui soffriva, la ragazza sarebbe stata «incapace di esprimere il proprio dissenso rispetto a tali pratiche».