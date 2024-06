Domenica su due ruote. Le prove gratuite di minimoto in piazza

Domenica su due ruote per chi vuole provare a guidare una minimoto: l’associazione Time to race propone una giornata di prove gratuite in piazzale Kennedy a Figline. Tutti, bambini o adulti, posso mettersi alla prova dalle 9 alle 17. Informazioni: 380.1821501. Sarà invece tutta dedicata ai bambini la notte del prossimo weekend in biblioteca: alla Rovai di Incisa, i bimbi tra gli 8 e gli 11 anni potranno giocare, leggere, divertirsi insieme fino al mattino successivo. Nella notte tra il 15 e il 16 giugno saranno accompagnati dagli educatori e della cooperativa LeGo attraverso giochi e attività per un’esperienza particolare. L’arrivo è alle 19. Se i piccoli non possono dormire in biblioteca, lo possono fare i loro pupazzi: basta portarli alle 18 di sabato e riprenderli domenica.

Ma.Pl.