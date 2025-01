Domani su Sky “4 ristoranti“, c’è la puntata girata a Carrara

Una città dalla storia antichissima, scolpita… nel marmo: è Carrara la terza tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, attesa per domani in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Lo chef Alessandro Borghese prosegue i festeggiamenti per il decimo anno delle sue iconiche sfide tra ristoratori indagando le tradizioni gastronomiche di un territorio al confine tra la Toscana e la Liguria, abbracciato dalle Alpi Apuane ma con lo sguardo rivolto verso il mare. Conosciuta anche come la "città dell’oro bianco", Carrara è il cuore di un territorio molto più vasto, che nei pressi delle cave di marmo custodisce frazioni e piccoli borghi come Bedizzano, Fossone e Colonnata, mentre lungo il litorale presenta mete turistiche ideali per chi non rinuncia alla spiaggia, come Marina di Carrara.

Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia l’incontro tra il mare e la terra si riflette in una tradizione gastronomica unica, che comprende sia ricette povere che eccellenze del territorio: muscoli ripieni, taglierini nei fagioli, baccalà marinato, torta di riso, il celebre lardo di Colonnata. E i ristoranti si dividono tra la cucina di mare e quella di terra, tra lo scrupoloso rispetto delle osterie popolari frequentate dai cavatori e la spinta a interpretare la tradizione con un guizzo di modernità. La missione di chef Alessandro Borghese si preannuncia dunque tutt’altro che semplice: eleggere il miglior ristorante tipico di Carrara.

Nella terza puntata i quattro i quattro ristoranti in gara sono "Osteria Al Fienile" di Ernesto, "Locanda Patrizia" di Francesca, "Trattoria Pizzeria Ometto" di Lorena e "Ristorante Capannina Ciccio" di Silvia.

Le regole del gioco sono immutate: quattro ristoratori, che condividono una caratteristica o un aspetto particolare, si sfidano a colpi di gusto e originalità per il titolo di migliore in una determinata categoria e aggiudicarsi l’iconico dieci dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che per prima cosa ispeziona la cucina per controllare che gli elevati standard di pulizia e ordine siano rispettati. I partecipanti prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata ma piatto comune delle quattro tavolate: questa settimana i muscoli ripieni alla carrarina, un piatto con ingredienti poveri come mortadella, uova, pan grattato, pane, pomodoro.