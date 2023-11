Domani al Niccolini: "Il giardino di Italo"

Il giovane Italo Calvino, nel centenario della nascita, rivive nel romanzo "ll giardino di Italo" (edizioni Ponte alle Grazie) che sarà presentato domani dall’autore Enzo Fileno Carabba con Marino Biondi e Antonio Pagliai. L’appuntamento è alle 18 (ingresso libero) al caffè letterario del Teatro Niccolini di via Ricasoli nell’ambito delle "Niccolitudini". Mescolando ricerca storico biografica e immaginazione, viene fuori un ritratto inedito di Calvino ragazzo, in una chiave beffarda e giocosa che illumina aspetti conosciuti e percorre piste poco battute, dalla botanica alla passione per i fumetti.