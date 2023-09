Domani a Firenze la grande festa biancorossa della Rari Nantes

L’Arno si tingerà di biancorosso domani sera al tramonto per la grande festa della Rari Nantes che dà il via alla nuova occasione in un contesto importante, la grande terrazza sul fiume che dopo decenni ha avuto finalmente in concessione definitiva dalla Regione.

Alla vigilia della nuova stagione agonistica, la grande famiglia biancorossa, punto di riferimento ’acquatico’ per generazioni di fiorentini, si dà appuntamento sulla terrazza Rarini nella sede storica del lungarno Ferrucci anche per rendere onore al team campione d’Italia Fint.

L’appuntamento è fissato per le 19. Nel volantino d’invito è ritratta una vecchissima immagine degli impianti della Rari che sono da sempre nel cuore di tutti i fiorentini.