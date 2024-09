Domanda per contributo affitti. C’è tempo fino all’8 ottobre

Fino alle ore 18 di martedì 8 ottobre è possibile presentare domanda per ottenere un supporto a integrazione dei canoni di locazione. Il contributo affitti a chi è rivolto? Chi può beneficiarne? Si tratta di un contributo destinato agli inquilini di immobili privati, che però si trovano in una condizione di basso reddito familiare.

La misura vuole dare un contributo importante per permettere loro di pagare tutti i mesi regolarmente la mensilità della casa in cui vivono e prevenire così gli sfratti garantendo anche un ingresso sicuro ai proprietari degli immobili. Per quest’anno l’amministrazione comunale di Scandicci ha stanziato per questa finalità 75 mila euro da manovra di bilancio.

Le domande vanno compilate sui moduli scaricabili dal sito internet del Comune, corredate da copia di un documento di identità e dalla documentazione richiesta. Possono essere poi consegnate online o al Puntocomune (telefono 055.7591711) o tramite raccomandata.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda, possono farlo solo ed esclusivamente i residenti nel territorio comunale titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato e in possesso di requisiti economici (ISE/ISEE) come indicato sul bando.

A quel punto, sarà compito degli uffici stilare una graduatoria in base alle richieste arrivate. Andranno poi presentate anche le ricevute che attestano il pagamento del canone.