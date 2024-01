Dolci, mostre e appuntamenti. Oggi la Befana sorvola la città

La Befana arriverà oggi anche sul territorio scandiccese con una serie di iniziative. A Badia a Settimo si presenterà al mattino, dalle 10 alle 12, con l’aiuto dei volontari che distribuiranno dolci e calze ai bambini presenti. L’appuntamento con la vecchietta è fissato in piazza Sibilla Aleramo, via la Comune di Parigi. L’iniziativa, promossa dalla Proloco Piana di Settimo e dall’Humanitas Scandicci ha il patrocinio dell’amministrazione comunale. Altri appuntamenti con distribuzione calze e dolci per i più piccoli sono in programma anche in circoli e parrocchie del territorio mentre alla biblioteca dei ragazzi la Befana si è presentata eccezionalmente ieri pomeriggio per una ‘intervista speciale con effetti speciali’. Oggi intanto, ultima giornata delle feste natalizie, i più piccoli insieme ai loro genitori potranno anche approfittare per visitare il Museo del Gamps (aperto anche per l’Epifania) e vivere una esperienza sicuramente particolare alla scoperta di fossili e di altri incredibili reperti: pochi i posti ancora disponibili. Sempre oggi sarà l’ultimo giorno a disposizione per poter visitare la mostra "Scandicci e i suoi presepi" allestita nella nuova sede del Gingerzone in piazza Togliatti. L’iniziativa, con il patrocinio del Comune, è promossa dall’Associazione Cui I Ragazzi del Sole con l’associazione "Amici del presepio" e le scuole di Scandicci. In esposizione anche i presepi realizzati dai ragazzi del Cui che, a Scandicci, rappresenta da tempo un punto di riferimento per l’assistenza dei diversamente abili per cui vengono approntati percorsi per la vita indipendente. L’ingresso è libero e non occorre prenotazione.