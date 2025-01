Docu su Tobino. Vita e opera dello psichiatra

Grande psichiatra, scrittore e poeta toscano. Mario Tobino è stato tutto questo e ora un docufilm ne racconta la vita e l’opera. Lunedì alle 21 il film ’Mario Tobino: per le antiche mura’ verrà proiettato alla Giunti Odeon, presentato dalla regista Maria Erica Pacileo, dal produttore Fernando Maraghini e da Isabella Tobino, presidente della Fondazione Mario Tobino e nipote dello scrittore. Tobino ha vissuto e lavorato dal 1942 fino al suo pensionamento nell’ospedale psichiatrico di Lucca. Fu all’interno di quelle antiche mura che presero vita i suoi romanzi, tra i più importanti del Novecento italiano, grazie al grande ‘amore terapeutico’ per ‘i suoi matti’. "Se da una parte molti conoscono la ’Legge 180’, più famosa come legge Basaglia – dichiara la regista Pacileo – che portò alla chiusura dei manicomi con una grande frattura rispetto al passato, dall’altra in pochi sanno che Mario Tobinoebbe un ruolo intellettuale agli albori del cambiamento".