Docce, pasti e vie da pulire. Lo sport è sceso in campo

Il calcio dilettante si è fermato per il maltempo ma non l’attività delle società sportive che si sono messe al servizio della comunità campigiana. Il San Lorenzo Calcio (ma anche la Sorms e la Lanciotto Campi) hanno aperto gli spogliatoi a chi ha bisogno di farsi una doccia calda. "In totale ci sono 27 docce, la gente più venire e lavarsi in tutta tranquillità" dice Andrea Cascio, volontario della chiesa di San Lorenzo, ricordando che è anche possibile fare il bucato. "Abbiamo lavatrice e asciugatrice: si può portare i panni e noi provvediamo a lavarli" aggiunge mentre gira il primo carico da otto chili. In cucina, invece, i volontari preparano 250 piatti di pasta a pomodoro per coloro che stanno spalando il fango. Tra questi angeli ci sono pure i giocatori della Lanciotto Campi. I calciatori della prima squadra e delle giovanili si sono messi a disposizione della comunità. Sia sabato sia ieri gli atleti hanno iniziato con la ripulitura degli spogliatoi dell’impianto "Ballerini" di via del Tabernacolo, che era stati allagati e dove erano caduto alcuni alberi che hanno danneggiato la rete di recinzione. Tutta la prima squadra con il capitano Gregorio Mazzanti in primis, armata di pale e stivali e quant’altro, si è resa disponibile per aiutare coloro che in queste ore stanno vivendo una situazione drammatica. "In questi momenti di aiuto concreto – spiega il capitano della Lanciotto Campi, Mazzanti – il calcio è relativo, abbiamo sentito il dovere di poter dare un aiuto a coloro che sono stati colpiti da questa alluvione, rendendoci utili ne sociale. A gruppi ci siamo divisi i compiti, casa dopo casa, cantine, garage si è cercato di dare una mano spalando il fango e fare quello che c’era più bisogno urgente. Continueremo a farlo finché la società non ci richiamerà per riprendere gli allenamenti in vista della ripresa dell’attività calcistica programmata per domenica prossima". Inoltre la società fa sapere che apre il punto ristoro a chi ha bisogno di un pasto caldo e non può utilizzare la cucina di casa.

Un fine settimana senza palla ovale anche per gli atleti del Puma Bisenzio Rugby: gli atleti hanno trascorso gli ultimi giorni armati di pale, scope e quant’altro per liberare le strade dal fango e aiutare i concittadini più in difficoltà.

Giovanni Puleri