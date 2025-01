Divieto per il gioco delle tre carte. Ordinanza prorogata di sei mesi. Dallo scorso luglio quasi 100 sanzioni

Il fenomeno si è ridotto ma l’attenzione resta alta. È stata prorogata l’ordinanza per la messa al bando del gioco delle tre carte e simili su tutto il territorio comunale. Con quest’atto, firmato dalla sindaca Sara Funaro giovedì scorso, il divieto continuerà per altri 180 giorni. I divieti furono introdotti lo scorso 22 luglio. "Le forze dell’ordine e in modo particolare le nostre pattuglie di polizia municipale stanno portando avanti un lavoro esemplare e hanno ridotto considerevolmente il fenomeno, ma il problema non è ancora del tutto risolto e allora continuiamo ad agire, se possibile, con più determinazione e in modo più capillare", ha detto Funaro. Dall’entrata in vigore dell’ordinanza le sanzioni elevate sono state 93 di cui 53 per gli organizzatori e le rimanenti 40 per i collaboratori.