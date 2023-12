Diventare pellettiere. I corsi dell’Alta scuola

Diventare pellettiere coi corsi dell’Alta scuola. Fino al 15 gennaio sarà possibile iscriversi al corso base che avrà come sede Scandicci (in viuzzo del Piscetto 6/8) rivolto a maggiorenni che cercano il primo lavoro, ma anche disoccupati o lavoratori in mobilità che abbiano predisposizione per il lavoro manuale.

"Chi frequenta i nostri corsi base – ha detto Franco Baccani, presidente dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana - impara un mestiere, quello del pellettiere, e il modo per farlo con la giusta manualità e le tecniche che occorrono per realizzare lavori di qualità.

Quella stessa qualità che viene ricercata dai grandi brand, per i quali la nostra scuola di formazione è garanzia per la trasmissione del prezioso know how sul nostro territorio".

Il corso, che si svolgerà dal ventidue di gennaio al primo marzo, prevede duecento quaranta ore di laboratorio, oltre a un mese di stage (facoltativo).

Novità vantaggiosa sul costo totale del corso, che in questo caso viene abbattuto dal contributo dei soci sostenitori.

I frequentanti potranno imparare a riconoscere materiali, arnesi e macchinari per la lavorazione in pelletteria, acquisendo conoscenze e competenze per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione, fino alla costruzione completa di un prototipo.

La domanda di iscrizione al corso base, per massimo dodici partecipanti, può essere inviata, corredata da curriculum vitae, documento identità e codice fiscale, scrivendo a [email protected]. La selezione è prevista il diciassete di gennaio alle ore 10, nella sede dell’Alta Scuola di Pelletteria di Scandicci.