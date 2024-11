Disturbi alimentari, così una fiaba aiuta a comprenderli. “Un libro per ragazzi, bambini e genitori”

Firenze, 11 novembre 2024 – “Un paese chiamato Verduropoli”, quando la fantasia ci riporta coi piedi per terra. Due dimensioni che diventano altamente compatibili, quella dell’immaginario e quella reale, nel libro della dottoressa Stefania Mancini, dietista, da anni impegnata nella cura dei disturbi alimentari in età adolescenziale, e autrice di questo racconto corredato dalle illustrazioni di Verdiana Pagnano, laureata in Animation alla University for the Creative Arts nel Regno Unito.

Stefania Mancini, autrice del libro "Un paese chiamato Verduropoli"

Scrivere per sensibilizzare e fare prevenzione su un tema, quello dell’alimentazione, che sempre più necessita di attenzione. “Purtroppo obesità infantile e disturbi alimentari oggi sono in aumento. E soprattutto il dato preoccupante è la precocità dell’esordio di questi problemi: ormai addirittura la fascia prepuberale è interessata. Di qui l’urgenza di trovare un canale comunicativo che andasse a intercettare quelle situazioni, magari non ancora conclamate, esplicite, ma dove si innescano i primi fattori di rischio”.

Tematiche trasversali che toccano la sfera famigliare, ma non solo: “Il libro si compone di due parti: la prima composta dalla storia di Verduropoli, un mondo fantastico con protagonisti vari personaggi che mirano a intercettare la curiosità dei bambini, ma anche dei ragazzi che ci si approcciano. Mentre l’altro capitolo, “Famiglia e cibo”, dove proprio ho preferito dare dei consigli pratici, delle strategie ai genitori per cercare soprattutto di stare bene insieme intorno alla tavola: prima, durante e dopo il pasto. Questo per facilitare l’armonia nella relazione dei bambini con il cibo. Di fatto il racconto sta avendo successo nelle scuole, il libro sta piacendo ai ragazzi. Ma sarebbe importante che queste tematiche venissero affrontate laddove c’è cura della prevenzione della salute alimentare del bambino”.

Impegno e determinazione hanno mosso la dottoressa Mancini a pubblicare autonomamente quest’opera che è possibile trovare online su Amazon oppure contattandola direttamente attraverso i suoi recapiti: http://www.stefaniamancini.it/ a questo sito tutte le informazioni utili.