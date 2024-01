Disservizi da Cairoli a viale Ferraris. Anziani da mesi senza i telefoni

Il telefono cellulare è ormai diventato il compagno fisso delle nostre vite, soprattutto quelle dei più giovani. Per chi però giovane non è più e magari non ha troppa dimestichezza con gli smartphone più tecnologici, ma anche per i loro familiari, l’apparecchio fisso rappresenta una sicurezza e uno strumento importante. Sta creando quindi non pochi problemi il fatto che decine di famiglie, quelle con utenza fissa senza linea Intenet, di una ampia fetta di territorio compresa fra via Cairoli e viale Ferraris, siano con telefoni muti addirittura dal 4 novembre scorso o, in alcuni casi, da pochi giorni o alcune settimane dopo. Una situazione che sta esasperando fortemente chi sta vivendo il disservizio (oltre a diversi abitanti di via Cairoli e viale Ferraris anche residenti, tra l’altro, di via Giordano Bruno, via Mameli e via Fratelli Bandiera) che hanno più volte fatto presente il problema a Tim con telefonate, mail, Pec e anche con la minaccia di possibili richieste danni: "Le telefonate per sollecitare il ripristino – raccontano alcuni familiari di anziani con i telefoni muti – sono ormai quotidiane ma non veniamo a capo della situazione. Ci è stato detto che si tratta di un guasto di zona che riguarderebbe un cavo che si sta deteriorando in un raggio di circa 150 metri e, a quanto ci è stato riferito, il problema dovrebbe essere risolto entro il prossimo 5 febbraio. Ci sembra un periodo di tempo enorme tre mesi per poter riparare un guasto per quanto grande possa essere. Vorremmo delle risposte e soprattutto vorremmo sapere perché lo scavo necessario per individuare e finalmente riparare quello che non va non sia stato ancora effettuato". Una prima risposta, in attesa degli agognati lavori, intanto arriva da Tim: "Il guasto – informa – è stato causato dalle ingenti piogge che hanno danneggiato le infrastrutture che ospitano i cavi telefonici. Per la riparazione sarà necessario uno scavo su suolo pubblico che era stato pianificato per la giornata odierna (ieri ndr), ma l’allerta meteo di queste ore ne ha determinato lo slittamento alla prossima settimana. L’Azienda conta di ripristinare i servizi entro la prossima settimana".