Disforia di genere, la procura valuta la relazione del ministero. Ma la regione: “A noi non è pervenuta” Il procuratore capo di Firenze Filippo Spiezia fa sapere che sul centro di Careggi “stiamo valutando la relazione ispettiva”. Il governatore della Toscana Eugenio Giani: “A me non è stata consegnata. I contenuti? Letti sul giornale”