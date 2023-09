Disagi nella palestra del liceo Agnoletti, niente acqua calda da novembre

Da novembre scorso gli atleti delle società sportive sestesi che si allenano nella palestra del liceo Agnoletti, e anche quelli delle squadre avversarie in caso di partita, non hanno potuto fare una doccia calda nemmeno nei mesi più freddi, dovendo rinunciare a lavarsi o rassegnarsi a farlo con acqua gelida. Ad usufruire dell’impianto, al di fuori dell’orario scolastico, sono diverse società: l’Asd Sestoese Calcio a 5, il Volley Club Sestese, la Sestese Basket, il Cai (per la palestra di arrampicata) e l’associazionismo sestese come gestore locale dell’impianto per usi extrascolastici. Da mesi, le società, l’Associazionismo ma anche il Comune (sollecitato nei mesi scorsi anche con un’interrogazione in consiglio comunale) continua a segnalare il caso alla Città metropolitana che gestisce l’impianto, ma, ad oggi, il disagio non è stato risolto. Dopo innumerevoli richieste, a marzo c’era stato un sopralluogo della direzione della Città Metropolitana, insieme alle società sportive, all’associazionismo sestese e all’assessore allo Sport Damiano Sforzi, ed era emerso che l’impianto di riscaldamento dell’acqua funziona e il problema era dovuto solo alla registrazione di un timer controllato dal sistema IT che, a sua volta, gestisce tutta la scuola. Metrocittà avrebbe infatti un contratto di telemetria e controllo a distanza con una società esterna, ma pare che il locale tecnico della caldaia non sia cablato e quindi sia irraggiungibile da remoto. Inoltre, per accedere al sistema centrale, occorrerebbe una password, che non si sa bene chi abbia.

E così, pur senza soluzione, l’attività delle società sportive è ripresa con l’acqua fredda, disagio cui si è aggiunto il problema di mancanza di illuminazione già segnalato il 28 agosto, con esasperazione di tutti alle stelle.

"I disagi sono molti – dice Filippo Buzzigoli del Volley Club Sestese – per quanto ci riguarda sono 120 le ragazze che si allenano nella palestra del liceo ed è difficilissimo".

Oltre al danno poi la beffa "perché – come racconta Claudio Faggi, presidente della Sestoese Calcio a 5 – la società ha ricevuto anche multe per non avere potuto garantire l’erogazione dell’acqua calda durante le gare".

"Sembra impossibile – commenta l’assessore Sforzi – che non si sia potuto risolvere un problema di questo tipo in un impianto nuovissimo. Come Comune abbiamo scritto alla Città metropolitana in tutti i modi possibili che questo disagio deve essere risolto altrimenti viene meno la prestazione della convenzione".