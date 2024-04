Diritto alla casa. Gli incontri di Maria Arena

Il diritto alla casa è stato al centro dell’incontro al circolo La Vedetta alla presenza del candidato sindaco Maria Arena. L’assessore regionale Serena Spinelli ha parlato del Pinqua: "mirato alla qualità dell’abitare, è anche un investimento sulla qualità delle relazioni". Ilario Fabri della Croce Rossa ha ricordato che il terzo settore "deve fare rete per accedere con più facilità a molte linee di finanziamento e dare risposte ai bisogni sociali". Gabriele Danesi di Auser Abitare Solidale ha parlato del progetto che, partendo dalla co-abitazione in risposta alla solitudine degli anziani, ha ampliato la propria azione con condomini solidali e "case-palestra". Claudio Bicchielli, Spi-CGIL, ha sottolineato "i rischi di una società in invecchiamento. È importante continuare a lavorare insieme per dare risposta a molti bisogni".