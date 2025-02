Diminuiscono gli incidenti stradali. Occhio alla sicurezza, più telecamere

Sono confortanti, almeno per quanto riguarda il capitolo sicurezza, i dati del report 2024 della polizia municipale di Calenzano presentati ieri dall’assessore competente Marco Venturini e dalla comandante del corpo Maria Pia Pelagatti. Nell’anno appena concluso sono diminuiti gli incidenti (-4,2% rispetto all’anno precedente) e non ci sono state vittime sulla strada. Nei dettagli i sinistri sono stati 114, di cui 67 con feriti, ma nessun mortale. Le strade su cui si verificano la maggior parte degli scontri sono la Sp8 (17), via Vittorio Emanuele (17), via di Prato (14). via del Pratignone (13), via Dante Alighieri (13) Le cause, dicono i rilievi, sono per il 30% da attribuire all’eccesso di velocità e per il 30% a sorpassi vietati.

Per 89 veicoli è scattato il sequestro del mezzo perché trovati senza assicurazione; 310 le sospensioni per mancata revisione della vettura, otto, addirittura, le persone trovate a guidare senza patente. Scattate tre denunce per tasso alcolemico sopra i limiti. Ben 9173 i punti decurtati ai conducenti sanzionati. "I numeri ci dicono che diminuiscono gli incidenti – dice l’assessore Venturini – e sicuramente questo è un dato positivo dovuto anche al buon lavoro svolto dalla polizia municipale che ringrazio. Ci sono però anche alcune criticità che evidenziano la necessità di recuperare un senso civico e di rispetto dei beni comuni e della convivenza con gli altri: 80 contravvenzioni per veicoli parcheggiati sui posti per disabili, 167 per sosta sui marciapiedi e 72 sulle strisce pedonali ci indicano che è necessario continuare a lavorare sull’educazione stradale".

Il 2024 della municipale di Calenzano, come quello di tutta la comunità, è stato caratterizzato dal disastro Eni che ha visto impegnati giorno e notte. "Per quanto riguarda le attività – ha aggiunto - sottolineo l’utilità dei dispositivi elettronici per implementare la sicurezza stradale, come il velox in via del Pratignone, e i sistemi di lettura targhe. A breve sarà attivati un altro velox in via del Pratignone in direzione opposta, uno in via Dante Alighieri e un dispositivo per la rilevazione del rosso semaforico all’incrocio di via Puccini con via del Molino che sarà attivo h24, dal primo marzo". Previsto anche un incremento del sistema di videosorveglianza: da 65 telecamere diventano 70, previste a Dietro Poggio, in località Nome di Gesù e a Calenzano alto, zone attenzionate dai vandali.