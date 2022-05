Firenze, la scuola innovativa? E' alla Fortezza da Basso

Firenze, 19 maggio 2022 - La scuola del futuro per tre giorni fa tappa a Firenze. Si inaugura domani 20 maggio alla Fortezza da Basso la quinta edizione di Fiera Didacta Italia. Alla cerimonia inaugurale al Teatrino Lorenese, a fianco del presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini e di Anna Paola Concia (nel ruolo di moderatrice), interverranno tra gli altri il presidente della Giunta regionale Toscana, Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella, Alessandra Nardini assessora regionale all’Istruzione, Sara Funaro, assessora all’Educazione e Welfare del Comune di Firenze, Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze e Theodor Niehaus, presidente di Didacta Germania. Tantissimi gli eventi in programma. Si parlerà di “Adolescenti ed educazione all’uso dei social media: il ruolo dell’intelligenza emotiva” nel corso di un seminario finalizzato a far conoscere e sperimentare ai docenti un training per il potenziamento dell’intelligenza emotiva negli adolescenti. Alle 10 di domani, la musica sarà al centro di un workshop dal titolo “Tutti abbiamo un…CUORE ROCK!”. I docenti saranno chiamati a riscoprire, nel fare musica, il valore della pratica in senso rinascimentale, utilizzare i fondamenti della disciplina per i contenuti per le attività, facendo in modo che davvero la musica sia al centro e/o il centro delle iniziative musicali. Ancora, occhi puntati sulle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), con l’obiettivo di incoraggiare le ragazze ad intraprendere questi percorsi di studio. Non poteva poi mancare Telefono Azzurro, da sempre impegnato a collaborare con il sistema educativo e formativo per promuovere un approccio corretto ai cambiamenti sociali e digitali costantemente in atto. La sfida quotidiana di Telefono Azzurro è quella di essere vicini a giovani, genitori ed educatori nell’approcciarsi a un mondo sempre più digitale, anche grazie al coinvolgimento di Istituzioni e aziende che possono aiutare a ripensare regole e approcci all’online come parte ...