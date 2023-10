Dialoghi di 10 minuti fra sconosciuti a Calenzano: l'ultima idea di CiviCa

Cosa siamo capaci di raccontarci e di scoprire in soli 10 minuti? Domanda che potrebbe avere una risposta, questo pomeriggio, in una sorta di esperimento sociale, a partire dalle 19, alla biblioteca CiviCa di Calenzano (via della Conoscenza 11). L’iniziativa è ’Dialoghi di primavera’, un progetto dell’associazione La Macchina del Suono finanziato dalla Fondazione CR Firenze in collaborazione con il Comune di Calenzano. In pratica, chi parteciperà dovrà sedersi di fronte ad uno sconosciuto e per 10 minuti dovrà essere intrapreso un dialogo in cui ascoltare e raccontarsi. La performance avrà una durata di 10-15 minuti, ma chi vorrà partecipare dovrà presentarsi alle 18,30 circa. La partecipazione è libera e gratuita, per info: contatti@macchinadelsuono.it inserendo nell’oggetto Dialoghi di primavera.