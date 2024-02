Di Marco & Nanni e le donne guerriere

Gaia Nanni insieme a Ginevra Di Marco stasera alle 21, andranno in scena al Teatro Puccini con ’Donne Guerriere’. Lo spettacolo rende omaggio alle ’donne guerriere’ del nostro tempo. Vere combattenti che, con le loro scelte e la loro stessa vita, sono diventate pagine autentiche e indelebili della nostra memoria. Sulla scena Ginevra Di Marco e Gaia Nanni, accompagnate da Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni e da Andrea Salvadori alle chitarre, tzouras e elettronica, in un racconto originale e coinvolgente, daranno vita a dialoghi, monologhi e canzoni inedite e canzoni di tradizione popolare. Lo spettatore verrà a contatto con le vite di chi ha saputo costruire il proprio futuro e di chi, come molti, cerca di immaginare e il proprio.

Donne operaie, militanti della parola e della canzone, passando da Rosa Balistreri a Caterina Bueno, per tornare a Ginevra e Gaia e, tramite loro, a tutte le

donne di oggi. Un racconto collettivo ironico e profondo che lega ’noi’ e ’loro’ con tante parole e musiche dal vivo, che ci facciano ancora ballare e ritrovare insieme. Gaia Nanni attrice fiorentina coltiva le proprie radici senza mai perdere di vista l’idea di comunità. Oggi è sui grandi schermi italiani con Pare parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni. Lo spettacolo vede la drammaturgia di Manuela Critelli e Gianfranco Pedullà, nato da un’idea di Francesco Magnelli e con le musiche originali e drammaturgia musicale di Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. Il regista è Gianfranco Pedullà che con Paola Vezzosi si occuperanno dei movimenti attoriali. Insieme a Franco Venturi Mariano de Tassis, Vladimir Jagodic, Alessandrajane prodotto da Teatro popolare d’arte in collaborazione con Luce appare e Funambulo.