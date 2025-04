Detenzione e spaccio: la polizia scopre un 21enne con hashish e anfetamine

Firenze, 23 aprile 2025 – La polizia di Firenze ha arrestato un fiorentino di 21 anni per detenzione di stupefacenti con l'intento di spaccio, dopo essere stato trovato in possesso di una notevole quantità di hashish. Gli agenti della Squadra mobile, impegnati in operazioni mirate alla prevenzione del crimine e dello spaccio, hanno intrapreso un controllo presso l'abitazione del giovane, situata in via Pistoiese.

Durante il sopralluogo, è stata scoperta una quantità di circa 625 grammi di hashish, suddivisa in varie dosi e nascoste in diversi punti della camera da letto. Inoltre, sono stati trovati meno di 2 grammi di una polvere bianca, testata come positiva ad anfetamine e cannabinoidi. Le sostanze rinvenute erano occultate in modi diversi, alcune contenute in una scatola di scarpe e altre all'interno di un barattolo di vetro.

Contestualmente, è stato sequestrato un bilancino elettronico di precisione, un coltello con residui di hashish sulla lama, usato probabilmente per tagliare la sostanza, e del cellophane, elemento indispensabile per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita. Nella disponibilità del giovane è stata trovata anche una somma di 1.340 euro in banconote di piccolo taglio, che è stata immediatamente sequestrata.