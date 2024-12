Detenuto trovato morto a Sollicciano. Aveva fatto ricorso contro le celle inumane

Un detenuto è stato trovato morto la scorsa notte nel carcere fiorentino di Sollicciano. Si tratta di un cittadino somalo di 28 anni. A scoprire il corpo senza vita e a dare l’allarme, il compagno di cella, attorno alle 4.45. Ancora da accertare le cause, se morte naturale o altro. Il giovane sarebbe dovuto uscire dal carcere a novembre 2025. Il detenuto "era arrivato tre mesi fa, una persona tranquillissima che non aveva mai avuto nessun problema". A dirlo è Giuseppe Fanfani, garante regionale dei detenuti, che due settimane fa aveva visitato l’istituto penitenziario. Il 28enne, afferma Emilio Santoro presidente del comitato scientifico dell’associazione Altrodiritto "era uno di quei 100 che avevano fatto ricorso ai magistrati per le condizioni di detenzioni inumane. Adesso è stato portato via il suo cadavere per l’autopsia".