Derubricata l’accusa di corruzione. L’ex carabiniere Fasciolo prosciolto per prescrizione

La Corte d’appello di Firenze ha derubricato il reato e prosciolto per prescrizione l’ex maresciallo dei carabinieri Nello Fasciolo. In primo grado, nell’ottobre 2018, l’ex militare che prestava servizio nella compagnia dell’Arma di Figline Valdarno, era stato condannato a sei anni di reclusione per corruzione in atti contrari ai doveri d’ufficio e rivelazione e utilizzo di segreti d’ufficio. La sentenza aveva inoltre interrotto il rapporto di lavoro di Fasciolo con l’Arma. Tra le accuse contestate a Fasciolo, difeso dall’avvocato Federico Bagattini, quella di aver favorito un imprenditore amico ottenendo in cambio vari favori, tra cui un cellulare e la possibilità di usare la sua Porsche. Da questo procedimento era partita anche un’altra inchiesta per peculato il cui processo è tuttora pendente in Cassazione. Derubricato il reato e prosciolto per prescrizione anche l’imprenditore Graziano Renzi, difeso dall’avvocato Giovanni Marchese.