Derby, aspettative deluse. San Donato si accontenta

San Donato Tavarnelle

0

Poggibonsi

0

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-1-2) Leoni; Croce, Cellai, Bruni (14’ Cecchi, 75’ Falconi); Purro (75’ Pecchia), Borgarello, Gistri, Carcani; Calonaci (70’ Senesi); Gubellini (81’ Manfredi), Doratiotto all. Bonuccelli.

POGGIBONSI (4-3-3) Pacini; Cecconi, Martucci, Borri, Fremura; Poggesi, Bigica; Marcucci (70’ Mazzolli); D’Amato (76’ Fermi), Valori (85’ Salvadori), Belli all. Beoni.

Arbitro: Montevergine di Ragusa.

Note: 77’ espulso Martucci per doppia ammonizione.

TAVARNELLE - Un pareggio che di fatto non serve e nessuno. Al Poggibonsi, alla ricerca della vittoria che non arriva da tempo, al San Donato Tavarnelle che si trova in una zona scivolosa e vuol provare a tirarsene fuori. Al Pianigiani, i primi minuti sono stati tutti di marca Poggibonsi. Dopo trenta secondi dal fischio d’inizio, Valori entra un area e Leoni para a terra. Passano cinque minuti e Leoni si ripete su Belli. Ci mette un po’ a girare il motore del San Donato Tavarnelle che anche ieri ha mostrato tutti quelli che sono i propri limiti: mancanza di convinzione in avanti. Al 15’ un cross di Purro trova pronto Doratiotto ma il suo tiro al volo ul secondo palo finisce fuori. Poi Purro serve prima Gistri e poi ancora Doratiotto, ma tutte le azioni terminano con un nulla di fatto. Il rientro dagli spogliatoi è blando per entrambe le formazioni. Il San Donato Tavarnelle giochicchia, il Poggibonsi non riesce ad approfittarne. La prima azione degna di nota è un contropiede al 52’con Belli che controlla una palla al limite dell’area, ma il tiro in diagonale finisce di poco a lato. È un secondo tempo con poche emozioni. Salvo al 63’ quando viene annullato un gol al Poggibonsi per fuorigioco di Valori. Passano 10 minuti e il Poggibonsi fa venire i brividi ai gialloblu. Prima con Valori, murato sotto porta dopo il tiro, poi con Borri il cui colp di testa finisce alto.

Andrea Settefonti