Denis Verdini torna in carcere, il tribunale revoca i domiciliari

Firenze, 27 febbraio 2024 – Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato la detenzione domiciliare a Denis Verdini.

Questa mattina, la ha polizia lo ha prelevato e condotto nel carcere di Sollicciano. Secondo quanto si apprende, Verdini deve scontare un cumulo di pene definitive fino al 2032.

Verdini, ex braccio destro di Silvio Berlusconi ed ex senatore di Ala, pagherebbe il conto per essere evaso dalla detenzione domiciliare di Pian dei Giullari, dove, dal gennaio 2021, sta scontando la condanna definitiva per bancarotta. Verdini sarebbe infatti andato a Roma per tre volte per cene con manager e politici.

Verdini è stato condannato in via definitiva per tre bancarotte: quella del Credito Cooperativo Fiorentino, di cui è stato presidente per vent'anni, della impresa edile Arnone, legata alla stessa banca, e della "Ste", editrice del Giornale della Toscana. Nei giorni scorsi, l'ex braccio destro di Berlusconi ha inoltre appreso di essere indagato anche per evasione.

Da diversi mesi, Verdini si trovava in detenzione domiciliare presso la sua residenza sulle colline fiorentine. Si era infatti costituito nel novembre del 2020 ma dopo pochi mesi, per problemi di salute e per il superamento dei 70 anni di età, gli erano stati concessi i domiciliari. Nei mesi, Verdini aveva ottenuto anche alcuni permessi come quello per recarsi dal dentista a Roma.