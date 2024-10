Dengue, l’acqua ferma i trattamenti. Si riparte oggi con fogne e giardini. Disinfestazioni anche all’università

Temporaneo stop, ieri, per le disinfestazioni messe in atto dopo la scoperta di un nucleo familiare di tre persone, residenti a Sesto, affetto dal virus della Dengue. Su indicazioni della Asl, infatti, le operazioni si sono fermate per il maltempo della mattina perché questo tipo di interventi non può essere effettuato con la pioggia. Confidando in un meteo più favorevole si dovrebbe ripartire oggi per concludere la disinfestazione in tempi brevi: probabilmente anche in questa stessa giornata. Gli interventi interessano aree pubbliche (in particolare giardini e caditoie) ma anche aree esterne private, come cortili, giardini e pertinenze su due aree localizzate nel centro cittadino e una all’interno del polo scientifico universitario a partire da viale delle Idee.

La prima area di raggio 200 metri è incentrata su via Barducci e in questa porzione gli interventi sono programmati per l’intera superficie sia per la parte pubblica che privata mentre la seconda ‘porzione’, sempre con un raggio di 200 metri ma da via Diaz, interessa le aree private solo per una superficie più ristretta, di cento metri di raggio. Tutta l’operazione sarà conclusa quando saranno ultimate le disinfestazioni anche nei giardini di privati che non sono stati trovati in casa al primo tentativo e saranno avvertiti per una seconda ‘visita’.

Sono previste particolari accortezze che non si limitano al solo momento della disinfestazione: l’Azienda sanitaria raccomanda idi procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di giochi dei bambini, mobili, suppellettili lasciati all’esterno ed esposti al trattamento; rispettare un intervallo di quindici giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi, lavarle e sbucciare la frutta prima del consumo; in caso di contatto con il prodotto insetticida lavare la parte interessata.

Intanto anche il Comune di Firenze, con una ordinanza della sindaca Sara Funaro, ha disposto a titolo precauzionale, disinfestazioni nell’area che comprende al suo interno le sedi universitarie di viale Morgagni e via Santa Marta, anche in questo caso con interventi sia nelle aree pubbliche che private, comprese quelle universitarie. Il provvedimento non è stato adottato per la scoperta di ulteriori casi di Dengue ma perché una delle tre persone colpite dal virus avrebbe soggiornato in sedi dell’Università di Firenze nel capoluogo.