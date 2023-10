Demolire le strutture dei Mondiali del ’90

Più di 730mila euro per preparare il terreno ai lavori di restyling del Franchi. È la cifra prevista da Palazzo Vecchio ha ritoccato il quadro economico che porterà alla riqualificazione dello stadio. Prima dei lavori però sarà necessario demolire le scale (non quelle elicoidali del Nervi e dunque non sottoposte a vincolo) che guidano alla vetta della Curva Ferrovia. Poi toccherà

ad altre strutture costruite in occasione dei Mondiali di Italia ’90.