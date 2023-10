Delibera AirBnb a Firenze: Forza Italia ricorre al Tar

" La delibera sulle locazioni turistiche brevi votata ieri dal Pd a Palazzo Vecchio, non ha basi giuridiche. Ne siamo certi noi, lo sostengono numerosi giuristi. Stiamo verificando con i nostri legali un ricorso al Tar, perché la norma venga presa in esame dalla magistratura amministrativa". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che invita chi vuole aderire al ricorso a contattarlo via WhatsApp al numero 3315279611, oppure per email a segreteria.stella@consiglio.regione.toscana.it. "È surreale che sia un ente pubblico a decidere per quanti giorni uno possa mettere in affitto un bene di sua proprietà. C’è una deriva sovietica, in questo provvedimento, che va stoppata sul nascere. La proprietà privata è inviolabile, e questo vale sempre, anche quando si parla di affitti - sottolinea Stella -. Ogni cittadino ha il diritto di decidere se mettere in affitto un appartamento di sua proprietà a breve, a medio, o a lungo termine, in base alle proprie esigenze. Altrimenti non è più proprietà privata, ma statale".