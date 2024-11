Delegazione valdarnese in viaggio in Calabria nel segno della legalità

Una ‘missione’ riuscita quella che, nei giorni scorsi, ha coinvolto una delegazione di primi cittadini e amministratori valdarnesi. Il viaggio in direzione Polistena, nella Piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria, si è svolto dal 14 al 17 novembre scorsi con la partecipazione di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei Comuni di Reggello – ente capofila – Rignano sull’Arno, Figline e Incisa Valdarno, San Giovanni Valdarno, Cavriglia, Castelfranco Piandiscò, Terranuova Bracciolini e Bucine, insieme ai membri di Libera e Legambiente. Obiettivo dell’iniziativa, perfettamente centrato, quello di siglare un patto di amicizia con i Comuni di Polistena e Cinquefrondi fortemente impegnati contro la criminalità organizzata. Il bilancio del viaggio è decisamente positivo: durante la permanenza in Calabria, infatti, la delegazione valdarnese, accolta in beni confiscati alla ndrangheta oggi gestiti dalla cooperativa Valle del Marro, "ha conosciuto amministrazioni comunali calabresi che al primo posto della loro azione hanno messo il contrasto alla criminalità organizzata, cooperative che danno lavoro pulito e coltivano prodotti sani, una chiesa vicina ai giovani, associazioni vive che operano per il bene delle loro comunità, respirato l’aria di chi accoglie con solidarietà i tanti ultimi che vivono in questa terra". Diversi anche gli incontri con imprenditori e giornalisti in prima linea contro la criminalità organizzata e con familiari di vittime innocenti delle mafie che non smettono di raccontate le storie dei loro cari.