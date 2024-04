Degrado a Firenze: Santo Spirito come un orinatoio, lo sfregio nel sagrato della chiesa

Firenze, 14 aprile 2024 – Scempio ai danni di uno dei luoghi simbolo della città. Santo Spirito torna a essere teatro di degrado e inciviltà. Ancora un sabato sera all’insegna degli eccessi: schiamazzi e urla fino a tarda notte e via De Coverelli e il Presto di San Martino usati come orinatoio. A testimoniarlo alcune foto e l’odore nauseante. "Situazione di degrado inaccettabile – dichiarano i due esponenti di Fratelli d'Italia Firenze – Il piano antimovida del Comune è fallito miseramente, dove erano gli steward. Il primo finesettimana di clima mite ha messo in risalto il problema del maxiafflusso di persone in una piazza che è diventata invivibile per i residenti”.