Defibrillatori Salgono a tre gli apparecchi

FIESOLE

Fiesole sempre più cardioprotetta. Salgono a tre le apparecchiature Dae collocate in spazi esterni per essere accessibili in caso di emergenza. L’ultimo defibrillatore automatico è stato posizionato a Compiobbi , grazie alla locale sezione della Misericordia di Pontassieve. Si trova sull’edificio della banca Mps, che si è incaricata dell’allaccio della luce. Le altre apparecchiature pubbliche sono state donate alla collettività dal Rotary club Fiesole e dall’ Associazione Niccotestini di Firenze e si trovano, rispettivamente, in piazza Mino e all’esterno del Circolo di Pian di Mugnone . "Questi Dae si sommano a quelli in dotazione delle associazioni di volontariato che, ricordo- sottolinea il sindaco Ravoni- hanno anche organizzato i corsi di formazione per soci e negozianti di zona".

Daniela Giovannetti