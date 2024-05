Defibrillatore in memoria di Cinzia. L’inaugurazione in biblioteca

E’ stato inaugurato ieri mattina in biblioteca il nuovo defibrillatore installato in memoria di Cinzia Bellucci l’ex comandante della Polizia Municipale scomparsa nel 1991. Alla cerimonia erano presenti il marito, Giovanni Sottani che nelle scorse settimane aveva manifestato al comune la volontà di donare l’apparecchiatura salvavita da mettere nei locali della biblioteca civica e l’assessore alla cultura, Claudia Sereni. Dalla morte di Cinzia Bellucci, che ha perso la vita a seguito di una terapia sperimentale somministrata come cura alla sua grave malattia, Giovanni Sottani, non ha mai smesso di cercare la verità, e soprattutto non ha mai smesso di cercare modi per ricordarla e per fare del bene nel ricordarla. Un tempo la Polizia municipale aveva istituito un premio alla memoria di Cinzia Bellucci, che portava l’educazione civica e stradale nelle scuole di Scandicci. Da qualche anno questa iniziativa non è più stata fatta. Ma in città il ricordo di questa brillante dirigente comunale non si è mai spento. L’amministrazione si è impegnata a recuperare questa memoria; nel frattempo Sottani continua a compiere gesti di solidarietà. Un altro defibrillatore tempo addietro è stato donato al Meyer, quello in biblioteca sicuramente è utile per un intervento in caso di bisogno. Con il defibrillatore ovviamente è importante anche che ci siano persone formate all’uso, per questo è fondamentale seguire i corsi che le associazioni di volontariato del soccorso in città (Humanitas, Croce Rossa, Misericordia) organizzano periodicamente aprendoli alla cittadinanza.