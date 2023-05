Firenze, in migliaia alla Deejay Ten. Linus scherza con Nardella sulla “corsa” di Palazzo Vecchio

Firenze, 21 maggio 2023 – In fin dei conti lo ha detto anche Gabriele Corsi del Trio Medusa, mentre era al fianco di Linus a pochi istanti dalla partenza dai lungarni: la Deejay Ten è un modo per prendersi la città e godersela. Corsa podistica non competitiva, tecnicamente, sulle distanze dei 5 e 10 chilometri, ma in realtà un happening ormai tradizionale che richiama migliaia di persone da tutta Italia.

Si sa che gli ascoltatori della radio milanese di via Massena sono fedelissimi: anche stavolta hanno risposto alla grande al richiamo del patron Linus, archiviate le polemiche dello stesso storico dj sul costo delle camere di albergo a Firenze (con conseguente scelta di alloggiare a Prato). Lo stesso Linus che prima del via ha scherzato con il sindaco Dario Nardella sulla ormai celebre “corsa” contro gli attivisti-ambientalisti che nello scorso marzo imbrattarono Palazzo Vecchio. Quel celebre scatto è diventato virale sul web e Linus ha proposto di rimettere in scena la corsa del sindaco...

Prossime tappe della Deejay Ten: 10 settembre a Napoli, 15 ottobre gran chiusura a Milano.

Luca Boldrini