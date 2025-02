Debutto sul podio per il maestro Nima Keshavarzi. Gaia Nanni voce narrante dello spettacolo

Per il terzo appuntamento del ciclo ’ C’è musica & musica 2.0’, domenica (ore 11), al Teatro del Maggio c’è ’Water & Fire’. Sul podio, per la prima volta alla guida dell’Orchestra arriva il maestro Nima Keshavarzi mentre presenta e interpreta la narrazione l’attrice Gaia Nanni. Il programma prevede due composizioni di Georg Friedrich Händel nell’arrangiamento di Sir Hamilton Harty su testo di Manuela Critelli. Apre lo spettacolo la suite per orchestra tratta da ’Music for the Royal Fireworks’ (Musica per i reali fuochi d’artificio): scritta su commissione di re Giorgio II di Gran Bretagna, il pretesto di tale lavoro fu la fine della guerra di successione austriaca. Chiude la briosa mattinata la suite per orchestra tratta da ’Water Music’ (Musica sull’acqua), composta da Händel in seguito alla richiesta di re Giorgio I che voleva un’esibizione mentre la sua chiatta navigava sul fiume Tamigi.