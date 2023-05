"Debitori, una mano dal giudice"

"Una speranza per i debitori pignorati arriva dalla sentenza della Cassazione". La novità positiva, per chi si trova in queste difficilissime situazioni, è stata annunciata dalla sezione Adusbef Sesto, che si è interessata all’argomento a seguito di alcuni specifici casi locali. "La sentenza 9479 dell’aprile scorso – dice la presidente dell’associazione, avvocato Eva Pecchioli – ha notevolmente attenuato il principio cardine del nostro ordinamento giuridico secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto, nel termine di giorni 40 dalla sua notifica, diventa definitivo e incontrovertibile".

In particolare, la Cassazione, ribadisce ad esempio che nelle ingiunzioni di pagamento promosse da banca, finanziaria, ecc. contro i consumatori, il giudice deve accertare d’ufficio che il contratto da cui trae origine il credito non contenga clausole abusive (ossia clausole che determinano uno squilibrio dei diritti a danno del consumatore).