De Caro all’Antella per Bonaccini

di Manuela Plastina

Il Pd riparte da se stesso a due settimane dal congresso nazionale. In tanti da tutto il Chianti e non solo hanno risposto all’invito al teatro di Antella del comitato ripolese che sostiene la candidatura a segretario nazionale di Stefano Bonaccini. Hanno partecipato Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente di Anci insieme a Valentina Mercanti, candidata alla segreteria regionale dem. In sala il presidente della Regione Giani e i sindaci di Impruneta, Greve, San Casciano e Scarperia-San Piero, e vari amministratori dei Comuni limitrofi. "Le primarie - ha detto Decaro - devono tornare ad essere lo strumento per la scelta dei parlamentari. Mai più nomi calati dall’alto e da fuori nei posti sicuri. Perché se i territori devono contare di più, bisogna dargli voce concretamente". Un invito che si addice anche a Impruneta, dove il Pd ha annunciato le primarie di coalizione subito dopo il 26 febbraio per scegliere il candidato sindaco. E a proposito di coalizione, la maggioranza in comune da venerdì conta su un elemento in più, dopo il passaggio a Italia Viva di Francesco Vulpiani. Era stato eletto con la Lega per poi approdare al gruppo misto, ma all’opposizione fino appunto a due giorni fa.

Nessuna "perdita di pezzi nel Pd", come erroneamente riportato nel titolo dell’articolo pubblicato ieri, del quale ci scusiamo con l’interessato e i lettori.