De André canta De André : "Nuova veste ai brani di mio padre"

Risentire Faber dal vivo è sempre un’emozione unica, soprattutto se sul palco c’è chi ha dedicato una vita a portare il testimone del padre. A 26 anni dalla scomparsa del grande cantautore italiano, infatti, mercoledì alle 21 al Teatro Cartiere Carrara arriva Cristiano De André con il suo ‘De André canta De André Best Of’, un tour all’interno dei teatri di tutta la penisola con le migliori interpretazioni dei brani del "poeta genovese". Canzoni amate, ascoltate, di quei vinili e di quei cd consumati che hanno plasmato i gusti e i ricordi di tanti e che potremmo considerare come una vera e propria base culturale di tutti gli italiani. Da ‘Bocca di rosa’ a ‘La guerra di Piero’, passando per ‘La canzone di Marinella’, insieme all’incursione tutta napoletana di ‘Don Raffaè’ e alla grande riscoperta del genovese con l’immancabile ‘Creuza de mä’, che De André figlio ha portato anche al Festival di Sanremo di quest’anno in compagnia di Bresh nella serata cover. Un tour, quello che approderà al Cartiere Carrara, che riporta in scena il meglio del repertorio del padre completamente riarrangiato attraverso "un lavoro meticoloso, fatto con grande attenzione, amore e rispetto", dice Cristiano De André. Il cantante sarà accompagnato dai musicisti che con lui hanno condiviso questo lungo percorso: Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso, oltre a Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria. Ma Cristiano De André, come da tradizione, suonerà anche la chitarra acustica e quella classica, oltre al pianoforte e al violino. Non mancherà l’utilizzo del bouzouki, fondamentale in ‘Creuza de mä’, e che accompagnerà anche altri brani per un’emozione che riporta all’originale e che dimostra quanto sia attuale Faber.

‘De André canta De André Best Of’ rappresenta, poi, il quinto capitolo di un importante lavoro filologico sulle orme del padre, nato sedici anni fa con il primo dei tre album pubblicati fino al 2017, e del quarto disco ‘Storia di un impiegato’, che ha visto la luce nel 2023. Un lavoro che, però, proviene da lontano: "Mio padre avrebbe voluto fare un nuovo tour, con nuovi arrangiamenti, per i suoi brani e pensava di dare a me il compito di farlo – conclude De André –. Ci stavo lavorando ma poi è successo quello che sappiamo. Dopo qualche anno, ho deciso di portare avanti questo suo desiderio".

Lorenzo Ottanelli