Firenze, 25 luglio 2021 - C'è apprensione per la copia del David di Michelangelo che da anni fa bella mostra di sé in una piazza di Ningbo, città della Cina nella provincia dello Zhejiang, sette milioni di abitanti. La statua, donata alcuni anni fa per sottolineare l'amicizia tra la città cinese e Firenze, è in pericolo a causa delle inondazioni.

Un tifone ha colpito duramente la zona e le immagini che arrivano dall'Estremo Oriente, fornite dal consigliere comunale Mario Razzanelli, mostrano la statua circondata dall'acqua. Del peso di 1500 chili, la consegna dell'opera vide uno scambio con Ningbo, che fornì due statue adesso custodite a Firenze a Villa Vogel. La statua si trova nel contesto di una piazza dedicata a Michelangelo, la cui figura è molto amata in Cina.

Le inondazioni sono causate dal tifone In-Fa, che ha provocato notevoli danni nella parte orientale della Cina, con paralisi dei trasporti. Il porto di Ningbo è di fatto paralizzato. Risultano oltre 400mila le persone evacuate.