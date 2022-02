Firenze, 16 febbraio 2022 - Flettono i contagi Covid e salgono a 35 i comuni in Toscana dove non si registrano nuovi casi nelle 24 ore. Il virus continua però a circolare a Grosseto, prima provincia Toscana per tasso di incidenza, pari a 145 e 317 nuovi casi. Il comune 'maglia nera' è invece Talla, piccolo borgo da un migliaio di abitanti in provincia di Arezzo. Il suo tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è pari a 510, dovuto a 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Cos'è il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti? E' un dato, diffuso come gli altri dalla Regione Toscana, che aiuta a comprendere se i nuovi positivi registrati in un comune nelle ultime 24 ore si debbano considerare tanti o pochi rispetto al numero di residenti. Una fotografia di dove circola di più il virus, utile anche ad Asl, ospedali e agli stessi comuni per individuare e tenere sotto controllo eventuali focolai. Ecco i dati di mercoledì 16 febbraio, suddivisi per provincia e per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Grosseto 145 (317 nuovi casi)

Arezzo 120 (403 nuovi casi)

Siena 115 (302 nuovi casi)

Lucca 92 (349 nuovi casi)

Livorno 90 (296 nuovi casi)

Prato 83 (212 nuovi casi)

Firenze 81 (799 nuovi casi)

Massa-Carrara 75 (142 nuovi casi)

Pisa 73 (304 nuovi casi)

Pistoia 70 (204 nuovi casi)

I dati per comune

Zona Toscana Centro

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), la 'maglia nera' va oggi al comune di Marradi, che registra un tasso di 268 e 8 contagi su 2.984 abitanti. Seguono Cantagallo, in provincia di Prato, a 195 e 6 nuovi casi Covid, e, in provincia di Firenze, San Godenzo, Lastra a Signa e Montaione con tassi, rispettivamente, di 144, 142 e 132.

Zona Toscana Nord Ovest

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, il tasso di Orciano Pisano raggiunge quasi quota 477, a causa dei 3 nuovi contagi su poco più di 600 abitanti. Hanno un tasso superiore a 300 Podenzana (381, con 8 nuovi casi), in provincia di Massa Carrara, e Riparbella (315 e 5 contagi in più), nella Maremma pisana. Seguono tre comuni in provincia di Lucca: Pieve Fosciana (297, 7 nuovi contagi) e, allo stesso tasso di 276, Fabbriche di Vergemoli e Gallicano.

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, oltre a Talla, il comune con il tasso di incidenza più alto della regione, il virus circola a Semproniano, che registra un tasso di 505 e 5 contagi in più di ieri. Poco più sotto, sempre in provincia di Grosseto, Seggiano, a quota 503, con 5 nuovi casi Covid. Gli altri comuni hanno un tasso sotto i 400, a partire da Castiglione d'Orcia (371) e Castellina in Chianti (368), entrambi in provincia di Siena.

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Grosseto 170 (139 nuovi casi)

Siena 166 (90 nuovi casi)

Arezzo 119 (116 nuovi casi)

Pistoia 99 (90 nuovi casi)

Pisa 89 (79 nuovi casi)

Firenze 87 (313 nuovi casi)

Massa 79 (53 nuovi casi)

Livorno 79 (123 nuovi casi)

Prato 76 (148 nuovi casi)

Lucca 71 (63 nuovi casi)

Carrara 59 (35 nuovi casi)