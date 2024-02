Dario Cherici, a 80 anni diventa commendatore: cucinava per gli “angeli del fango”

Firenze, 24 febbraio 2024 – “Sono molto orgoglioso di questa onorificenza. Ho fatto tante cose, tante... e ho visto tanto... cose belle e cose brutte, molto brutte". Così all'Adnkronos Dario Cherici, 80 anni, nominato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana 'per la sua lunga attività di volontario che lo ha portato anche ad operare per le popolazioni colpite da calamità naturali quale è stata l'alluvione nella provincia di Prato'.

Cherici, di Scandicci, è una figura storica della protezione civile.

"Durante l'alluvione a Prato ho cucinato. Ho dedicato due giornate alla cucina, per preparare i pasti per i volontari e per chiunque avesse bisogno - ha raccontato Cherici ricordando anche la sua esperienza a Mostar in Bosnia - Questa è un'altra storia, passata e più lunga perché sono stato 10 volte a Mostar, portavo aiuti, rifornimenti di tutti i generi con i furgoni. Scriverò un libro, o meglio un diario con tutte le mie esperienze, spero sia utile".