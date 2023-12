Danza, vernacolo e parodia dantesca. Spettacoli e brindisi di mezzanotte

Cosa fare domani sera per festeggiare l’ultimo dell’anno? Un brindisi a teatro. E a Firenze e dintorni ci sono spettacoli per tutti i gusti.

Allo Spazio Alfieri (via dell’Ulivo 8), per salutare il vecchio e brindare al nuovo anno, va in scena la divertente commedia della Compagnia delle Seggiole: "Ri-Spogliati! Sull’amore degli uomini per le donne… e delle donne per gli uomini… e per le donne…", letture e situazioni ’radiofoniche’ con canzoni dal vivo. Domani lo spettacolo inizia alle 22 (mentre alle 20 è prevista una cena nella balconata dello Spazio, organizzata da I Ragazzi di Sipario, e al termine dello spettacolo il classico brindisi); il 1° gennaio alle 21.15. Al teatro Le Laudi (via Leonardo Da Vinci 2r) è in programma "Assemblea condominiale" (ore 21). Si tratta di una commedia brillante di Gérard Darier che indaga sull’animo umano mettendo in luce molte fragilità in un momento di condivisione e di responsabilità. In scena Laura Martelli, Michele Fabbri, Andrea Nardi, Sandra Morgantini, Fabio Cabras e Rita Serafini, per la regia Stefano Tamburini. "Suppongo che la maggior parte degli spettatori abbia partecipato, almeno una volta, a una riunione condominiale. Bene, sfido il pubblico a dirmi chi non si rivede in qualcuno dei protagonisti della commedia. Storie private, piccole cattiverie, miserie più o meno ammesse e molto divertimento. Ma è tutto molto probabile, anzi vero" si legge nelle note di regia. Ultimo dell’anno tutto da ridere con i Pinguini Theater che domani (ore 21,30) al Teatro San Leone (via Beata Angela da Foligno 7) debuttano con il nuovo spettacolo "6 Ladre pe’ i’ colpo del secolo", liberamente ispirato al celebre racconto di William Arthur Rose, adattamento e regia di Pietro Venè. Una commedia brillante ricca di humor, divertenti intrighi ed equivoci esilaranti, ambientata nella Firenze degli anni ’50 che fa da sfondo all’improbabile incontro fra l’arzillo e svampito affittacamere signor Mazzoni e la sedicente musicista professoressa Serbelloni, in realtà la capobanda di un pericoloso gruppo di ladre intente a pianificare una rapina. In scena: Cristina Bacci, Pietro Venè, Bettina Bracciali, Chiara Foianesi, Vanessa Iacopini, Scilla Mascherini e Maria Rita Scibetta. Allo scoccare della mezzanotte, spumante e panettone per tutti.

Al Teatro Lumière (via di Ripoli, 231) l’ultimo dell’anno (ore 22,15) è in compagnia di "Inferno", spettacolo di Paola Tanda e Silvia Parenti. La compagnia Giosuè Borsi ArsAnte e il Centro Incontri si cimentano nella prima cantica del capolavoro dantesco, forse la più conosciuta, con il già collaudato format della parodia, rileggendolo in tono scherzoso e musicale, attraverso le canzoni della coppia Battisti-Mogol più note del nostro tempo. Uno spettacolo ironico, divertente e dissacrante adatto anche per i bambini. In scena: Antonella Canzi, Paola Iengo, Paola Lombardi, Silvia Parenti, Serena Scannadinari, Paola Tanda, Silvia Zagli, Guido Calabrò, Vittorio Cencioni, Maurizio Del Buffa, Raoul Gallini, Giordano Iacopini, Simone Monechi e Valerio Ruocco, con la musica di Guido Calabrò, audio e luci di Virginia Poggesi e Francesca Zacchi e le voci di Teresa Fallai, Vincenzo De Caro e Riccardo Giannini. Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (piazza Vittorio Gui) domani (ore 15) l’antica cultura cinese è protagonista con "Shen Yun", spettacolo di musica e danza classica cinese con orchestra dal vivo.

Barbara Berti