Danza per tutti con Laura Scudella

Battute finali per il Festival della partecipazione culturale, nato da un’idea di Eda. L’ultimo appuntamento, previsto oggi a Lastra a Signa, s’incentrerà sul laboratorio ’Il corpo in movimento’ con Laura Scudella, coreografa e Dance Well Teacher. Andrà avanti dalle 15,30 alle 18,30 e sarà ospitato nella sede dell’Auser, in via Palmiro Togliatti, 34A. L’attività è aperta a tutti e gratuita: si può partecipare indipendentemente da età, esperienze o abilità. Il festival ha visto il suo fulcro negli spazi di Arci, Mcl e associazioni dei Comuni di Scandicci e Lastra a Signa.