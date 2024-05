Danza e beneficenza. Ecco il tango argentino in piazza Resistenza

Tango argentino all’Auditorium di Scandicci. E’ stata presentata la manifestazione che si terrà il prossimo 26 maggio dalle 17 a mezzanotte nella sala in piazza della Resistenza. Un evento a scopo benefico perché l’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti della serata sarà totalmente devoluto in parti uguali tra i Centri Antiviolenza sulle donne Artemisia di Firenze e Scandicci, La Nara di Prato e Alice della provincia di Prato. Gli organizzatori si faranno carico dell’affitto della sala in modo che le spese accessorie non vadano a gravare sul biglietto d’ingresso. L’iniziativa ha il patrocinio del comune di Scandicci; sanno presenti circa 37 associazioni che svolgono attività di scuola e didattica per il tango argentino in tutta la Toscana e l’Emilia Romagna. Sono previsti circa 500 partecipanti, l’organizzazione dell’evento sarà curata dall’Associazione Tango nuevo, coordinate da Alessandro Francini. Alla consolle si alterneranno 6 ‘muzicalizadores’ che condurranno la serata fino alla mezzanotte. Scandicci è diventata terra di tango. L’auditorium ha ospitato negli anni diversi eventi di questo tipo, un mix tra passione per il ballo e solidarietà.