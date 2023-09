Danza e ballo come professione

Lyricdancecompany cerca nuovi danzatori e danzatrici tra i 18 e i 22 anni da inserire negli spettacoli della stagione 2023-24. L’audizione consisterà in una lezione di danza classica, sabato 21 ottobre in via dello Steccuto 19A a Firenze. Inviare entro il 9 ottobre il cv a: [email protected]. Ulteriori informazioni su www.lyricdancecompany.com.