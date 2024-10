Danni da maltempo. Il governo dichiara lo stato d’emergenza

Danni da maltempo, il governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi in alcune province toscane. La condizione emergenziale avrà la durata di 12 mesi. I territori identificati sono i comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio, entrambi della Città Metropolitana di Firenze Stesso discorso e nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa.