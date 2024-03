Dall’Ucraina con fantasy: "Lords of the Sound" sul palco. Avventura in note sinfoniche

"Una musica ricca di colori e di stati emotivi". E’ quella proposta dall’orchestra sinfonica "Lords of the Sound", l’ensemble fondato nel cuore dell’Ucraina nel 2014 e che ben presto si è affermato a livello europeo mescolando maestria tradizionale con un tocco modernà. Tra i pezzi forti dell’orchestra ci sono le colonne sonore dei film fantasy. E per gli appassionati del genere stasera (ore 20,45) al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ex Tuscany Hall), è in programma "Music is coming", evento musicale che naviga nel codice enigmatico di "Matrix", attraversa le tempestose acque dei "Vikings", esplora gli audaci regni di "Game of Thrones" e si confronta con i mostri e le magie di "The Witcher". E ancora: "The Mandalorian", "Dune", "Avatar", "Guardians of the Galaxy", molti altri. Sono questi i film da cui l’orchestra dei "Lords of the Sound", diretta da Nazar Yakobenchuk, prenderà in prestito le musiche per mettere in scena uno show fantastico - in tutti i sensi - dove ogni nota diventerà un’avventura.

Nazar, perché avete scelto di ’trasformare’ in forma orchestrale’ le colonne sonore dei film fantasy?

"Perché sono musiche cariche di emozioni e l’orchestra è la forma musicale che meglio esalta questi sentimenti. Anche una melodia meno nota o l’idea più semplice potrebbero raggiungere il massimo del contenuto artistico con un arrangiamento d’orchestra. La mia modesta opinione è che ogni canzone o capolavoro arriva al top quando incontra l’orchestra".

Quale è il vostro film fantasy preferito?

"Non ci sono dubbi: ’Il signore degli anelli’. Tutta la trilogia. E in scaletta, ovviamente ci sono le musiche del film".

Come nasce l’orchestra?

"L’idea dell’orchestra sinfonica è del produttore Andrii Novatorov e risale al 2012. Tuttavia, ci sono voluti altri due anni per creare un progetto unico e professionale. Oggi abbiamo un repertorio di oltre 300 composizioni eclettiche, non solo musica classica. Esploriamo il mondo dei successi cinematografici, dei brani per bambini, della musica da videogiochi, del rock, del jazz e delle opere dei più grandi compositori mondiali".

Da oltre due anni, nel vostro Paese è in corso una guerra: come la state vivendo?

"Guardiamo avanti con la speranza di ottenere una pace a lungo termine. Dopo la guerra l’auspicio è che il popolo diventi più forte. Oggi però il Paese vive nella paura e nel dramma: molte persone hanno perso la casa, la famiglia e gli amici. La guerra è una cosa terribile".