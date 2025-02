Dall’Everest del Galluzzo alla City: "Da bambina mi ’mangiavo’ i film. Sempre con la valigia ma felice"

Dal Galluzzo alla conquista della City. L’attrice fiorentina Anna Manuelli, trent’anni, è attualmente tra i protagonisti della serie inglese della Bbc, dal titolo ‘Sas Rogue Heros’ per la regia di Steven Woolfenden. Lanciata da Cinzia Th Torrini in ‘Pezzi Unici’, la fiction Rai del 2019, tra gli ultimi personaggi interpretati c’è la milanese Isa nella serie Sky ‘Blocco 181’, di cui ha girato quest’anno anche la seconda stagione, ‘Gangs of Milan’ che uscirà a marzo.

Al cinema la fiorentina ha esordito con ’Atlas’ al fianco di Matilda de Angelis, ha lavorato con il premio Oscar Adrien Brody nel cortometraggio pubblicitario ‘Fiat Timeless Anniversario’. È coprotagonista femminile nel film ’La mia ombra è tua’ al fianco di Marco Giallini e la ritroviamo anche nel cast di ’Rome in Love’ di Eric Bross e nel cast di ’Finalmente l’alba’ diretto da Saverio Costanzo.

Anna, come e quando nasce il suo amore per la recitazione? "Sono sempre stata molto affascinata dal mestiere dell’attrice. Da piccola mi ‘mangiavo’ i film. A 14 anni ho iniziato a fare teatro, al Teatro Everest del Galluzzo. Poi sono entrata nella compagnia ‘Piccoli briganti’ di Maurizio Lombardi e dopo la maturità (al liceo Capponi) sono andata a Roma per frequentare il Centro sperimentale di cinematografia. Finita la scuola, dopo pochi mesi, è arrivata l’occasione con ‘Pezzi unici’. Ho lasciato la mia Firenze a 18 anni ma è sempre nel mio cuore, amo la città".

Com’è la vita da attrice? "Strana! Non c’è mai una routine, bensì un susseguirsi di botte d’adrenalina. Le giornate non sono mai uguali, un giorno sei a Roma quello dopo a Londra, come adesso".

Per la promozione di ‘Sas Rouge Heros’? "Sì, è appena uscita la seconda stagione. Abbiamo girato tra la Croazia e Londra. La serie è ambientata durante la seconda guerra mondiale e in questi nuovi episodi le vicende arrivano anche in Italia. Il mio personaggio è una partigiana siciliana che incontra le truppe inglesi. Sono onorata di aver interpretato una delle donne che ha fatto la storia del nostro Paese".

Tutt’altro ruolo, invece, in Gang of Milan’... "Sì, sono la milanese Isa, sorella di Ludo, interpretato da Alessandro Piavani. Siamo due fratelli di buona famiglia. Isa è una ragazza con problemi psichici per i quali è in cura da diverso tempo. Un personaggio complesso".

Quali sono i ruoli che predilige? "Mi piacciono molto le donne combattenti con grandi ideali, preferisco i ruoli che trasmettono messaggi di speranza".

Tra la tv, il cinema e il teatro che sceglie? "Il teatro mi manca molto, negli ultimi tempi ne ho fatto poco ma ora ho scritto uno spettacolo e spero di portarlo in scena presto. Mi piace stare davanti alla cinepresa, sia per il cinema sia per la tv".

Con chi sogna di lavorare? "Alice Rohrwacher, mi piace il suo sguardo sulle cose. Sul set vorrei Cillian Murphy, l’ho adorato in ‘Small Things Like These’ (Piccole cose come queste)".