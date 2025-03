Dall’Europa 160 milioni per le pmi toscane

Sostenere gli investimenti e il fabbisogno di capitale circolante delle micro, piccole e medie imprese toscane. Questi sono gli obiettivi del pacchetto di finanziamento da 160 milioni di euro approvato dalla Banca europea degli Investimenti (Bei) a favore della Regione Toscana. La fase operativa dell’iniziativa è stata avviata a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dalla vicepresidente della Bei Gelsomina Vigliotti (nella foto). Oltre ai 160 milioni già previsti, la Regione ne mette a disposizione ulteriori 10 per abbattere gli interessi delle micro, piccole e medie imprese toscane. Le 321 aziende, selezionate con i bandi Ricerca e Sviluppo 2023, potranno accedere alla linea di credito della Bei a partire dal 17 marzo, confermando l’opzione esercitata in sede di domanda per finanziare i propri investimenti in attività produttive, ricerca, innovazione e capitale circolante.