Dall’Elba al Portogallo Le vacanze dei politici sono anche on the road

di Antonio Passanese

Tempo di mare, spiagge, costumi, montagna e libertà: smessi gli abiti istituzionali, camicie, cravatte tailleur e tacchi, anche gli assessori della giunta Nardella si preparano a trascorrere – dopo l’ultima seduta di giunta fissata per l’11 agosto – qualche giorno di vacanza. Tra loro c’è chi sta ancora decidendo dove andare, chi ha lasciato campo libero a moglie o marito e chi invece ha le idee chiarissime.

Partiamo dal sindaco, che resterà in Toscana. Con moglie e figli, il primo cittadino trascorrerà una settimana sulle spiagge dell’Elba. La sua vice, Alessia Bettini, invece, ha scelto la Valle d’Aosta: "Amo la montagna e fare trakking", dice. Ma probabilmente Bettini ha deciso di fuggire verso il nord anche per prendersi una pausa dall’insopportabile canicola fiorentina. Cosimo Guccione, assessore allo Sport e ai Giovani, ieri è partito con la famiglia (e l’ultimo nato) alle 3.40 in direzione Dobbiaco in Val Pusteria. "Sono qui con 40 amici – racconta – Poi ad agosto andrò al mare a Cecina".

Stefano Giorgetti (Mobilità e Nuove Infrastrutture), come ogni anno si ritirerà a San Vincenzo con figli e nipoti, "e a discutere con gli amici di Fiorentina. Ma credo che mi toccherà fare da pendolare anche per la questione tramvia. Vorrei avere la situazione sotto controllo". L’assessore Andrea Giorgio (Ambiente), invece, ha organizzato un giro on the road, in auto, nei Balcani. "Dopo aver visitato Sarajevo vorrei portare compagna e figlia nel resto di quella Regione. Andremo in Montenegro, Albania e poi scenderemo giù fino alla Grecia. Partiremo da Firenze con la mia auto a metano", all’insegna della vacanza green. Federica Giuliani (Personale, Organizzazione, Toponomastica e Patrimonio non bitativo) si trasferirà per qualche giorno sulle Alpi e poi "visto che sono diventata nonna" volerà verso l’Irlanda "da mio figlio. Andrò a trovare mio nipote nato tre mesi fa e che non vedo da due".

L’assessora ai Lavori Pubblici Titta Meucci da anni ha eletto Tonfano, dove ha la casa di famiglia, come buen retiro: "Ho viaggiato tanto ma da quando ho l’impegno di giunta non posso allontanarmi da Firenze, soprattutto se manca il sindaco perché sono la decana. E se Giovanni Bettarini (BIlancio e Sviluppo economico) ha optato per un tour in Irlanda, anche nella speranza di riprendere un po’ di respiro, Sara Funaro (Welfare, Educazione e Immigrazione), che per anni ha passato le sue vacanze nel Continente africano, e in particolare in Madagascar a fare volontariato, per il Ferragosto si trasferirà per qualche giorno alla Verna nella casa costruita dal nonno Pier Francesco Bargellini, "con il mio compagno abbiamo organizzato nulla, decideremo lì per lì. Ma quasi certamente faremo un viaggio in auto".

Vacanza on the road, infine, anche per l’assessora al Lavoro e alla Sicurezza, Benedetta Albanese, che con marito e figli andrà alla scoperta del Portogallo. "Visto che dal Covid facciamo vacanze nostrane, quest’anno si farà un tour in treno, bus e auto partendo da Lisbona per arrivare a Porto, poi Coimbra e fino all’Algarve. Non siamo da resort, alla mia famiglia piacciono i sapori autentici, respirare la vita, la cultura del luogo, scoprire le tipicità soprattutto in cucina. Andremo in riserve naturali e nei villaggi di pescatori".