Dall’Antella a Impruneta Riparte il pellegrinaggio

Dopo tre anni di stop, si rinnova domani il tradizionale pellegrinaggio mariano della popolazione dell’Antella alla Madonna dell’Impruneta. Un tempo la Misericordia antellese e la popolazione a piedi portavano come offerta un barile di olio per la lampada votiva. Quest’anno il pellegrinaggio non sarà in cammino, ma ognuno raggiungerà Impruneta con i propri mezzi: appuntamento alle 17,30 in piazza Accursio da Bagnolo, da cui in processione, con in testa il Gonfalone della Misericordia, si partirà alla volta della Basilica dove si conserva la miracolosa immagine mariana. A seguire recita del rosario e messa.